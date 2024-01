Wohnen in Kaarst Preisgünstiger Wohnraum ist knapp

Die Stadt Kaarst kämpft gegen die Wohnungsknappheit und die hohen Mietkosten an und hat im vergangenen Jahr eine Wohnungsbau-Genossenschaft gegründet, um Menschen mit geringerem Einkommen preisgünstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. „Wir haben großen Bedarf in diesem Wohnsegment“, hatte Bürgermeisterin Ursula Baum nach der Gründung der Genossenschaft gesagt. Das erste Projekt soll an der Glehner Straße in Büttgen umgesetzt werden, ein weiteres ist an der Neersener Straße geplant.