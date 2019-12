Kaarster des Jahres : CDU-Kandidaten sorgten für Spannung

Foto: Georg Salzburg 11 Bilder So war das Jahr 2019 in Kaarst.

Kaarst Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen. Zeit, um zurückzublicken – mit unseren Kaarster Köpfen des Jahres.

Dienstagnacht endet das Jahr 2019. Zeit für einen Rückblick auf das, was in Kaarst alles passiert ist – besser gesagt auf die Protagonisten des vergangenen Jahres. Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus und der CDU-Vorsitzende Lars Christoph lieferten sich das Duell des Jahres. Am 21. Juni verkündete Christoph, dass er innerparteilich die Amtsinhaberin herausfordert. Das gefiel längst nicht allen Parteimitgliedern, und so bildeten sich zwei Lager, die beide versuchten, bis zum Schluss Werbung für ihren Kandidaten zu machen. Im Oktober entschieden die CDU-Mitglieder auf einer Versammlung in der Aula des Georg-Büchner-Gymnasiums dann, wen die Partei bei der Kommunalwahl 2020 aufstellt. Das Ergebnis war knapp, am Ende setzte sich Christoph mit 51,6 Prozent der Stimmen durch. Ulrike Nienhaus wirkte nach der Niederlage geknickt und hält sich offen, ob sie als Einzelkandidatin noch einmal zur Wahl antritt. So bleibt es auch im nächsten Jahr spannend.

Neben Christoph hat kurz vor Weihnachten die stellvertretende Bürgermeisterin Ursula Baum ebenfalls ihre Kandidatur angekündigt – allerdings nur, wenn Ulrike Nienhaus nicht doch noch antreten sollte. Es liege in ihrem demokratischen Verständnis, dass zwei Kandidaten auf dem Wahlzettel stehen, deshalb habe sie sich zu diesem Schritt entschieden. Im Januar muss die FDP Baum noch als Kandidatin bestätigen, dann beginnt der Wahlkampf richtig. Baum könnte für Christoph gefährlich werden, weil auch viele CDU-Mitglieder, die Nienhaus unterstützten, Baum wählen könnten. Und in der Bürgerschaft ist sie beliebt. So könnte es passieren, dass die CDU erstmals keinen Bürgermeister in der Stadt stellt.

Auch Christian Gaumitz gehört zu den Köpfen des Jahres. Zwar hat er den Parteivorsitz der Grünen abgegeben und angekündigt, sein Ratsmandat niederzulegen. Doch er sorgte mit einer anderen Meldung für Aufsehen: Gaumitz wird als Landratskandidat für die Grünen ins Rennen gehen und sich gegen Hans-Jürgen Petrauschke stellen. Dieses Unterfangen gilt als eher aussichtslos, und als Bürgermeisterkandidat in Kaarst hätte Gaumitz weitaus bessere Chancen gehabt. Auf dem Kreisparteitag im September hat die Partei ihn zum Kandidaten gewählt und erklärt, dass die Grünen bei der Kommunalwahl zweitstärkste Kraft im Rhein-Kreis werden wollen. Nicht unwahrscheinlich, dass es auch so kommt.

Politisch engagiert war auch Werner Kindsmüller. In Anlehung an die Bewegung „Fridays for Future“ gründete er die Initiative „Kaarster for Future“ und organisierte gleich drei Aktionen, die die Politik zu einem Umdenken bewegen sollen: Den ersten Klimaaktionstag in Kaarst im September, eine Fahrraddemo Ende November und den Klima-Wunschbaum zu Weihnachten, der durch Vandalismus beschädigt wurde. Kindsmüller ist das Gesicht der Kaarster Klima-Aktivisten und wird nicht müde, die Kaarster Politiker aufzurütteln. Er kündigte bereits weitere Aktionen für 2020 an.

Die katholische und die evangelische Kirche erhielten 2019 jeweils neues Führungspersonal. Ulrich Eßer wurde im Januar als leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Kaarst-Büttgen begrüßt. Auch das evangelische Team wurde verstärkt: Ralf Düchting hatte am 16. Dezember seinen ersten offiziellen Gottesdienst als neuer leitender Pfarrer des Gemeindebezirks Büttgen, Vorst und Driesch. Die Kirche war an diesem Tag bis auf den letzten Platz gefüllt – genau wie bei Eßers Einführungsgottesdienst.

Jedes Jahr ist die große Frage, wer denn beim Stadtfest „Kaarst total“ der Haupt-Showact ist. Nach Milow im Jahr 2018 haben sich die Organisatoren wieder in Belgien bedient und Kate Ryan verpflichtet. Mit ihren Songs füllte sie den Rathausplatz und sorgte für beste Stimmung. Auch Dieter Güsgen, zuständig für das Stadtmarketing, war zufrieden – wie mit dem gesamten Fest. Güsgen selbst feierte in diesem Jahr ein besonderes Ereignis: Seit 40 Jahren arbeitet er für die Stadt Kaarst in unterschiedlichen Funktionen.