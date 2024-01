Programm in Kaarst Die Kino-Highlights im Januar

Der erste Film des neuen Jahres, der im AEF aber gezeigt wird, ist am Mittwoch (3. Januar) um 17 und um 20 Uhr die Komödie „Weißt Du noch“. Es geht um das Ehepaar Marianne und Günter, die seit über fünf Jahrzehnten verheiratet sind und deren Leben von Resignation und Alltagsroutinen bestimmt wird. Eine Wunderpille ermöglicht ihnen die Rückkehr zum Beginn ihrer Liebe. Am 10. Januar wird der erste Film mit Überlänge ausgestrahlt. Das Historiendrama „Napoleon“ dauert 158 Minuten, weshalb die zweite Vorstellung um 20.15 Uhr beginnt. Joaquin Phoenix spielt in dem Drama von Regisseur Ridley Scott Napoleon Bonaparte, für den nach der Rückeroberung der Stadt Toulon ein kometenhafter Aufstieg beginnt. In den folgenden Jahren gewinnt er immer mehr Macht – und findet in Joséphine de Beauharnais die Liebe seines Lebens. Doch die Ehe wird zu einer einschneidenden Obsession.