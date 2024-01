Kino-Programm in Kaarst Die Film-Highlights im Februar

Der japanische Spielfim „Perfect Days“ ist am vergangenen Mittwoch im Kino Kaarst gezeigt worden und hat viele Besucher angelockt – nun ist er für einen Oscar in der Kategorie „Bester Internationaler Film“ nominiert worden. „Wir sind ein bisschen stolz darauf, dass wir mit unserer Filmauswahl nicht nur den Nerv der Zeit und den aktuellen Geschmack treffen, sondern auch die Filme, die international hohe Anerkennung finden“, erklärt der Kaarster Kino-Macher Klaus Stevens. Denn nicht nur „Perfect Days“ lief in Kaarst, sondern auch die weiteren für einen Oscar nominierten Filme „Oppenheimer“, „Barbie“ und „Past Lives – In einem anderen Leben“ wurden im September 2023 gezeigt. Am 10. März werden in Los Angeles die wichtigsten Filmpreise verliehen.