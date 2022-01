Alle Plätze in Kaarst belegt : Die Kinderfeuerwehr ist heiß begehrt

Alle Plätze in Kaarst belegt

In Kaarst ist das Interesse an der im Dezember gegründeten Kinderfeuerwehr groß. Es gibt bereits eine Warteliste. Foto: dpa

Kaarst Noch hat sich die neu gegründete Kinderfeuerwehr in Kaarst nicht getroffen. Die Corona-Pandemie verhindert, dass sich die Kinder endlich einen lang ersehnten Traum erfüllen und bei der echten Feuerwehr mitmachen dürfen

Das Interesse an der Kinderfeuerwehr in Kaarst ist groß. Sehr groß sogar. „Nach wenigen Tagen waren die 30 Plätze bereits belegt“, erklärt Feuerwehr-Chef Andreas Kalla gegenüber unserer Redaktion. Und: 15 weitere Kinder stehen auf der Warteliste. Mit einem solchen Andrang hat auch er nicht gerechnet. Da es noch keine Erfahrungen mit der Kinderfeuerwehr gibt, haben Kalla und seine Kollegen entschieden, dass 30 Anmeldungen genug sind. „Wenn wir genug Erfahrungen gesammelt haben, entscheiden wir, wie viele Kinder schlussendlich mit dabei sein können“, so Kalla.