Programm in Kaarst Die Kabarett-Highlights nach Sankt Martin

Kaarst · Das Kabarett-Programm in Kaarst ist am Wochenende wieder vollgepackt. Am Sonntag werden die Zuschauer unter anderem nach Paris entführt. In der kommenden Woche führt die Musikschule Mark Koll wieder ein Musical auf.

17.11.2023 , 12:00 Uhr

Marie Giroux (l.) und Jenny Schäuffelen entführen die Zuschauer am Sonntag in die Stadt der Liebe – nach Paris. Foto: Laurence Chaperon

St. Martin ist durch die Stadt gezogen, der Hoppeditz erwacht, nun lockt wieder ein abwechslungsreiches Kleinkunstprogramm ins Albert-Einstein-Forum: Bereits ausverkauft ist das Programm „Bulli“ des Kom(m)ödchen-Ensembles am Samstag, 18. November (20 Uhr), bei dem es um die Träume und Ideale geht, die eine Gesellschaft haben kann und was aus ihnen wird. Eine „musikalische Stadtführung“ wird es am Sonntag, 19. November (19 Uhr) durch das schöne Paris geben – und das im Albert-Einstein-Forum. 11 Bilder Diese Kabarett-Stars treten 2024 in Kaarst auf 11 Bilder Foto: Georg Salzburg (salz) Auf diese besondere Reise lädt fachlich und charmant das Duo Pariser Flair ein: Die französische Opernsängerin und jahrelange Wahlpariserin Marie Giroux und die norddeutsche Perle der Ostsee, die Pianistin und Akkordeonistin Jenny Schäuffelen. Von Aznavour bis Piaf über Brel und Becaud werden bei diesem Konzert-Erlebnis die ganz großen Klassiker der französischen Chansons zu hören sein. Und ganz nebenbei erfährt das Publikum viel Wissenswertes über Paris. Ein Blick auf das Programm in der kommenden Woche: Am Samstag, 25. November, und Sonntag, 26. November bringt die Musikschule Mark Koll das Musical „Annie“ auf die Bühne des Albert-Einstein-Forums. „Annie“ erzählt die wunderbare Geschichte eines Waisenkindes, das unverhofft zum Weihnachtsfest des Millionärs Oliver Warbucks eingeladen wird und dessen festgefahrenes Leben auf den Kopf stellt. Mit ihrem direkten und einnehmenden Wesen verzaubert Annie nicht nur alle Mitmenschen, sondern verhilft auch den Lebensgeschichten verschiedener Charaktere zu neuen Wahrheiten. Das Stück ist eine Hommage an die Jugend, musikalisch angelegt in der Tradition des Swing und Big-Band-Musicals mit dem Top Hit „It’s a hard knock life“. Die Songs werden auf Englisch vorgetragen, das Libretto bleibt deutsch. Bereits im Januar 2008 hat die Musikschule Kaarst Mark Koll mit diesem ganz zur Weihnachtszeit passenden Musical einen riesigen Erfolg mit zwei ausverkauften Vorstellungen in Kaarst gefeiert. Das Stück ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Tickets gibt es im Online-Ticketshop oder über die Ticket-Hotline in der Vorverkaufsstelle im Rathaus unter der 02131 987382 und 02131 987383.

(seeg)