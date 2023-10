Kabarett-Programm in Kaarst Die Highlights nach den Herbstferien

Samstag, 21. Oktober, 20 Uhr Quichotte mit „Nicht weniger als ein Spektakel“. Es gibt Phänomene, deren Wirkung auf Bildern oder in Erklärungen nicht an das Liveerlebnis heran reicht: Polarlichter zum Beispiel oder ein Nacktmull. Klar, man könnte jene urkomischen Geschichten anpreisen, die Quichotte von sich und den Irrungen der Menschheit zu erzählen weiß. Man könnte sich der rührenden Poesie widmen, mit welcher er sich auf die Seite derjenigen schlägt, deren gesellschaftliche Stimme kaum gehört wird. Und natürlich müsste man von den Liedern erzählen, die das Ganze in ein musikalisches Gewand kleiden. Mit Quichotte kehrt der erste Gewinner des Kaarster Kabarettpreises „Kaarster Stern“ zurück ins AEF. Weitere Informationen unter www.quichotte.net.