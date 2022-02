Serie Wegekreuze und Bildstöcke : Kapelle dient Erhalt des Friedens

Kaarst Im Jahr 1980 wurde die Hubertuskapelle von Landwirten und Jägern errichtet. Auch heute kümmern sich die Familien noch um die Pflege.

Alte Erzählungen zur Kaarster Heimatgeschichte weisen darauf hin, dass früher in der Feldflur zur alten Landwehr ein Feldkreuz gestanden hatte. Ein Bilddokument aus den 1930er Jahren zeigt, dass dieses Kreuz unter einer Linde an einem Feldweg in der Nähe des Neuhofs stand. Als Ersatz für das „Kreuz an der Linde“, das mittlerweile an der Einfahrt zum Jungfernweg einen neuen Platz gefunden hat, wurde 1980 die Hubertuskapelle auf dem Feldweg „An der Alten Landwehr“ gebaut. Die umliegenden Kaarster Landwirte und Jäger errichteten die Kapelle mit Unterstützung befreundeter Handwerker aus Kaarst und Büderich.