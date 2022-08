Politik in Kaarst : Kaarster Grüne feiern „40-Jähriges“ Bestehen

Kaarst Die Kaarster Grünen feierten am Samstag in ihrer Geschäftsstelle ihr 40-jähriges Bestehen. Gastredner Arndt Klocke MdL aus Köln wünscht sich für die Zukunft eine grüne Bürgermeisterin in der Stadt Kaarst.

Am 24. März 1982 erfolgte die Gründungsversammlung in der nicht mehr existierenden Gaststätte Hannen am Kaarster Bahnhof. Es ging damals laut Einladung unter anderem um „die bedingungslose Freihaltung der Flächen zwischen den Ortsteilen“, um die Vergrößerung des kulturellen Angebots und um die „Schaffung eines kommunalen Naherholungsgebiets“. Am Samstag gehörten zu den Besuchern unter anderem Bürgermeisterin Ursula Baum. Sie überreichte eine Urkunde, in der zu lesen ist, dass sie zum Grünen-Jubiläum Geld gespendet hat, mit dem im Stadtwald der Brüder-Grimm-Stadt Hanau vier Bäume gepflanzt wurden. Die Stimmung auf dem Jubiläumsfest war hervorragend. Neben dem Landtagsabgeordneten Arndt Klocke aus Köln war auch der für Kaarst zuständige Abgeordnete Simon Rock da. Er kündigte an, bei den Kaarster Grünen sein Wahlkampfbüro einzurichten. Die Grünen seien extrem gestärkt aus der Landtagswahl hervorgegangen, sie Zahl ihrer Abgeordneten stieg von 14 auf 39 – „und alle sind hoch motiviert“, erzählte Simon Rock. Und er lobte die Koalition zwischen CDU und Grünen auf Landesebene. Als er von einer „vorbildlichen Entwicklung“ sprach, meinte er jedoch nicht etwa die noch junge Koalition in Düsseldorf, sondern die Entwicklung der Kaarster Grünen.