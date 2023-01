Kaarster Foto-Treff Die Fotokünstler der VHS

Im Kalender 2023 ist ein Foto vom Kettenkarussell auf der Neusser Kirmes zu sehen, das er mit einem iPhone gemacht hat. „Man muss ein Auge für gute Bilder haben“, sagt er. Eine spezielle Richtung, was er am liebsten fotografiert, habe Klein noch nicht gefunden. „Ich fotografiere alles“, sagt er. Fotos von Menschen seien interessant, aber aufgrund der Datenschutzbestimmungen sei es schwierig, die Fotos so zu machen, wie man sie am Ende auch haben möchte. Einen Tipp, worauf es beim Fotografieren ankommt, hat Klein auch parat. „Der Ausschnitt muss passen, es muss harmonieren. Man sollte sich ein bisschen an den Goldenen Schnitt halten“, sagt er. Heißt: Das Bild sollte nicht genau in der Mitte sein, so Klein: „Man muss sich das Foto lange anschauen können.“