Soziales Engagement in Kaarst : Die Flüchtlingshilfe geht neue Wege

Kaarst Die Initiative hat neue Pläne entwickelt, sich für die Gemeinschaft im Großraum Kaarst einzusetzen – durch erweiterte Kooperationen mit Firmen, Vereinen, der Stadtverwaltung, Sportvereinen, sozialen Einrichtungen und Co.

„Aus Raider wird Twix – sonst ändert sich nix“: An diese Werbebotschaft erinnert die Flüchtlingshilfe Kaarst, die am 2. Dezember 2015 gegründet worden war. Sie gab sich jetzt einen neuen Namen: „Kaarster helfen…MitMenschen“, wobei und Bürger aus allen Stadtteilen gemeint sind. Im Gegensatz zu den Schokoriegeln ändert sich aber schon etwas: Der umbenannte Verein wird sich künftig für alle Menschen in Not einsetzen. „Vorrang haben aber in jedem Fall staatliche Hilfen“, erklärte die Vorsitzende Uschi Baum.