Zahlen in Kaarst sprechen gegen den Trend Familie Wilms mit großer Vorfreude auf die Erstkommunion

Gemeindereferentin Mara-Lena Hahn erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass in diesem Jahr 160 Kommunionkinder verteilt auf alle Wochenenden im April ihre Erstkommunion feiern. Die Zahlen schwanken entgegen dem aktuellen Trend im Erzbistum Köln nur leicht: 2021 gingen 165 Kinder mit, 153 waren es in 2022 und im vergangenen Jahr 164: „Grundsätzlich empfinde ich unsere Zahlen als einen großen Segen. Gerade im Austausch mit Kollegen aus anderen Pastoralen Einheiten wird deutlich, dass so gute Zahlen inzwischen oft die Ausnahme sind“, sagt Mara-Lena Hahn. Auffällig sei, dass viele Familien nicht mehr stark an eine Gemeinde gebunden sind und die Erstkommunion in einer anderen feiern: „Da sind Sympathie, verfügbare Zeit oder das Datum ausschlaggebend“, so die Seelsorgerin.