Gründung von Bürger-Energie-Genossenschaft in Kaarst Die Energiewende von unten stockt

Sie wollen die „Energiewende von unten“, aber es geht nicht so schnell, wie sich die Beteiligten dies wünschten. „Die Gründung einer Energie-Genossenschaft bis Ende des Jahres schaffen wir nicht“, sagt Heinrich Hannen, Mit-Initiator einer Bürger-Energie-Genossenschaft in Kaarst. Für ihre Genossenschaftsidee suchten die Initiatoren Interessenten, die sich in verschiedenen Arbeitsgruppen einbringen.