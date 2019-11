Ausstellung in Kaarst : Oscar Bentos Bilder werden dynamischer

Der spanische Künstler Oscar Bento kommt nach Kaarst. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Oscar Bento ist ein Stammgast in der Galerie Fries, 1998 stellte er an der Düsselstraße 21 zum ersten Mal und danach immer wieder aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Jetzt ist eine Einzelausstellung von Bento zu sehen, die am Sonntag mit einer kleinen Finissage in Anwesenheit des Künstlers in der Zeit von 11 bis 13 Uhr enden wird.

Stefan W. Fries’ Spezialität sind spanische Künstlerinnen und Künstler. Oscar Bento lebt zwar in Spanien, genauer gesagt in Javea in der Provinz Alicante. Aber er wurde 1950 in Argentinien geboren. In Kaarst zeigt er jetzt überwiegend neue Arbeiten, die sich in Nuancen von den älteren Werken unterscheiden. Malerei bildet zwar den Schwerpunkt, aber Oscar Bento präsentiert in seiner Kurzausstellung auch einige Skulpturen. Die größeren bestehen aus Cortenstahl, die kleineren sind Bronzearbeiten. Die Formensprache indes ist identisch: Die Skulpturen sind frei von Ecken und Kanten, dargestellt werden auf höchst reduzierte Weise innige Paarbeziehungen. Die typischen Bento-Bilder sind auch zu sehen. Leicht hügelige Landschaften ohne großen Schnickschnack, oft hohe Horizonte, hier und da ein Baum und wenige Vögel. Diese Bilder strahlen Ruhe aus.