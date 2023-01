Unternehmen in Holzbüttgen Die Alles-Reparateure von Plan B

Schon beim Eintreten in das alte Bahnhofsgebäude in Holzbüttgen ist zu erkennen, dass dort gearbeitet wird. Überall stehen und liegen elektronische Geräte wie Kaffeemaschinen, Thermomixe oder Handys herum, in einem separaten Raum steht ein Regal voller alter Radios. Eines davon ist gerade zur „Untersuchung“ bei Michael Siebert. Der studierte Elektrotechniker baut ein selbst entwickeltes Bluetooth-Modul in das Radio, mit dem das alte Gerät vom Handy aus bedient werden kann. „Es gibt viele Leute, die sich wünschen, ein altes Radio mit neuer Technik zu verbinden. Es sind Liebhaber-Stücke, die teilweise recht hoch gehandelt werden“, sagt Siebert.