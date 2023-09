Preisverleihung in Berlin „Deutschland summt!“ zeichnet Kaarster Naturschützer aus

Dagmar Spona nahm zunächst für die Nabu-Ortsgruppe Kaarst-Korschenbroich für die Schaffung des Insektengartens auf dem Areal des Tuppenhofs den zweiten Preis in der Kategorie „Vereinsgärten, Liegenschaften von Verwaltung, Kirche, Uni, Sonstige“ entgegen. Außerdem konnte sie für die Garagendachbegrünung in ihrem privaten Garten den dritten Platz in der Kategorie „Balkone, Terrassen, Dachbegrünung, vertikale Gärten" entgegennehmen. „Es ist schön, wenn das Engagement für Insekten durch eine solche Preisverleihung von Fachleuten anerkannt wird und es spornt an, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen“, freut sich Spona. Monika Tan vom Nabu Kaarst-Korschenbroich ergänzt „Jeder Quadratmeter kann für die Förderung von Insekten genutzt werden, wie das kleine Stück im Garten des Tuppenhofs zeigt. Wir hoffen, mit der Auszeichnung und dem Garten viele unserer Mitmenschen zu animieren, auch ihre eigenen Gärten und Balkone zur Förderung der Artenvielfalt zu nutzen.“ Der Insektengarten im Tuppenhof kann jederzeit als Teil des für die Öffentlichkeit offenen Gartens zu den Öffnungszeiten des Tuppenhofs besichtigt werden.