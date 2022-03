Landtagswahl in NRW : Deutsche Sportpartei stellt Karis als Spitzenkandidat auf

Holzbüttgen Die Deutsche Sportpartei wird bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai zum ersten Mal überhaupt auf dem Wahlzettel stehen. Und sie hat einen Holzbüttgener als Spitzenkandidaten aufgestellt.

Josef Karis kämpft um einen Sitz im Landtag. „Wir brauchen Sport, Sport, Sport. Wenn künftig die Sporthallen wegfallen, machen wir Trimm-Dich-Pfade“, erklärt Karis in einem anderthalbminütigen Wahlwerbespot, der am 6. und 10. Mai im WDR-Fernsehen zu sehen ist. Das geht aus einer Mail des WDR hervor, die unserer Redaktion vorliegt. „Sport muss gefördert werden, es muss mehr Geld dafür locker gemacht werden“, so Karis weiter. Nach rund 35 Sekunden schwenkt er dann auf das Thema Energie und gestiegene Lebensmittelpreise um. Die Mehrzahl der benötigten Unterstützungsunterschriften für Karis‘ Kandidatur wurde übrigens in Kaarst gesammelt. Josef Karis teilt sich in seiner Heimatstadt den Fraktionsvorsitz der FWG Kaarst mit Sandra Pauen, beide sitzen als einzige Mitglieder der FWG im Stadtrat. Für die Deutsche Sportpartei agiert Josef Karis nur in Bundes- und Landesangelegenheiten.