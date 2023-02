Am Dienstag im Einstein-Forum Herzstiftung lädt zu Infoabend über Vorhofflimmern ein

Die Deutsche Herzstiftung veranstaltet auch in diesem Jahr wieder ihre „Herzwochen“. Das Motto lautet diesmal: „Turbulenzen im Herz“. Dabei geht es um das weit verbreitete Vorhofflimmern. Die bundesweite Aufklärungskampagne findet regelmäßig auch im Rhein-Kreis Neuss statt. An sechs Terminen erklären Herzspezialisten aus der Region laienverständlich wichtige Herzerkrankungen. Am Dienstag, 14. Februar, findet die Herzwochen-Veranstaltung von 18 bis 20 Uhr im Albert-Einstein-Gymnasium (Am Schulzentrum 14) in Kaarst statt.