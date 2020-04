Schnelles Internet für Vorst und Driesch : Deutsche Glasfaser verlängert Frist bis zum 15. Juni

Kaarst Im ersten Versuch hat es nicht für den Glasfaserausbau in Vorst und Driesch gereicht. Nun wird die Nachfragebündelung durch die Deutsche Glasfaser bis zum 15. Juni verlängert.

„Dies ist die zweite Chance für alle Vorster und Driescher: Ich kann nur noch einmal dafür werben, diese Chance nicht verstreichen zu lassen. Gerade die aktuelle Situation der Corona-Pandemie zeigt uns, wie wichtig ein Glasfaseranschluss ist. Home-Office und Online-Portale machen eine sehr gute Internetverbindung notwendig“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus. Bis zum bisherigen Stichtag am 6. April hatten lediglich 28 Prozent der angeschriebenen Haushalte in Vorst und Driesch einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser geschlossen. Erst bei 40 Prozent würde der Ausbau erfolgen.

Im Hauptausschuss am 23. April wird das Thema Glasfaser ebenfalls diskutiert, es liegen gleich zwei Anträge dazu von CDU und FDP vor. Lars Christoph (CDU) erklärt: „Digitalisierung der Zukunft wird Glasfaserausbau zwingend erfordern. Deshalb wäre es toll, wenn sich der geplante Ausbau in Vorst und Driesch doch noch realisieren ließe.“ Auch Günter Kopp (FDP) hält den Ausbau für zwingend erforderlich „Nur durch die nachhaltige Schaffung der flächendeckenden Infrastruktur für die Breitbandversorgung in allen Stadtteilen werden die Ideen und Chancen der Digitalisierung für Bürger, Betriebe, Unternehmen und die Verwaltung erst Wirklichkeit“, sagt er. Die SPD-Vorsitzende Anneli Palmen nimmt die Stadt in die Pflicht: „Die Krise zeigt, dass wir auf ein schnelles Netz angewiesen sind. Die Stadt muss sich überlegen, wie wir an diesen Glasfaseranschluss kommen“, sagt sie.