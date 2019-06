Breitbandausbau in Kaarst : Deutsche Glasfaser baut Netz aus

Kaarst Die Kaarster Wirtschaftsförderung hat das Unternehmen überzeugen können.

Die Kaarster Wirschaftsförderung hat im Hauptausschuss einen Erfolg vermelden können. „Wir haben es geschafft, die Deutsche Glasfaser davon zu überzeugen, den Ausbau in Kaarst voranzutreiben“, berichtete Britta Bischet, Breitbandkoordinatorin der Stadt Kaarst. Vor allem wegen der großen Konkurrenz zu anderen Kommunen ist die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen als Erfolg zu werten. Konkret sagte Bischet, dass der Breitbandausbau der Gewerbegebiete Büttgen, Kaarster Kreuz und Kaarst-Ost auf dem Programm steht. Die Stadt hat am 9. und am 13. Mai gemeinsam mit der Deutschen Glasfaser zu Unternehmer-Frühstücken geladen. „Die Deutsche Glasfaser wird bis Ende Juni alle Unternehmen kontaktieren. Sofern dann genug Unternehmer einen Vertrag eingehen wollen, wird der Ausbau durchgeführt“, so Bischet. Im Stadtrat am 21. März hatte Bischet zuletzt über den Sachstand zum Breitbandausbau informiert, damals konnte sie noch keine Details nennen.