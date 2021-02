Im Kaarster Stadtteil Vorst : Deutsche Glasfaser beschädigt Gasleitung

Vorst Große Aufregung in Vorst am Donnerstagnachmittag: Die Deutsche Glasfaser hat bei Arbeiten eine Gasleitung beschädigt. Die Gelsenwasser Energienetze GmbH (GWN) repariert diese Gasleitung in der Antoniusstraße derzeit.

Die GWN-Mitarbeiter haben die Leitung für die Reparatur sperren müssen. Daher sind seit ungefähr 11.15 Uhr rund 100 Häuser in der Antoniusstraße, der Klausnerstraße, der Martin-Luther-Straße, der Straße „Auf dem Rott“ und der Friederike-Fliedner-Straße ohne Erdgasversorgung über die Hausanschlüsse.

Außerdem klingeln die GWN-Mitarbeiter bei den Anwohnern, um die Heizanlagen in den Häusern außer Betrieb zu nehmen.

Wenn die Reparaturarbeiten an der Leitung beendet sind, nehmen die GWN-Mitarbeiter die Heizungsanlagen in jedem Haus wieder in Betrieb. Das soll im Laufe des Abends abgeschlossen werden.

