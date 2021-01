40-Prozent-Marke erreicht : Glasfaser-Ausbau in Büttgen ist gesichert

Glasfaser-Ausbau in Büttgen ist gesichert

Büttgen Gute Nachrichten für Büttgen: Wie die Deutsche Glasfaser am Montag mitgeteilt hat, ist der Glasfaser-Ausbau in dem Kaarster Stadtteil gesichert.

Bevor der Ausbau beginnt, können sich Kurzentschlossene auch jetzt noch den kostenlosen Hausanschluss sichern. Die Deutsche Glasfaser wird am Freitag, 15. Januar, von 11 bis 19 Uhr und am Samstag, 16. Januar (10 bis 16 Uhr) an der Pampusschule vor Ort sein. Unter Einhaltung aller erforderlichen Corona-Schutzmaßnahmen können sich alle Büttgener noch einmal rund um das Thema Glasfaser beraten lassen.