Glasfaser in Kaarst „Deutsche Giganetz“ vor Durchbruch

Ungefähr 35 Prozent aller Kaarster Haushalte müssen sich an dem Projekt Glasfaser in der Stadtmitte anschließen, damit dieses von der „Deutschen Giganetz“ umge- setzt werden kann. Stand Freitagnachmittag war die 20-Prozent-Hürde geknackt. Diese wurden in einem ersten Versuch, den ein anderes Unternehmen vor vielen Jahren gestartet hatte, nicht erreicht. „Unser oberstes Gebot ist erst einmal, die Kaarster aufzuklären und genau zu erläutern, was wir eigentlich machen und warum es zwingend notwendig ist auf Glasfaser umzustellen“, erklärt Dennis Schiefke von „Giganetz Deutschland“.