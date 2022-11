Fünf Filme im November : Deutsch-französische Wochen im Kaarster Kino

Kaarst Der Kino-Monat November steht in Kaarst ganz im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft. Ein Überblick über das Programm.

Der Kino-Monat November steht in Kaarst ganz im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft – sehr wahrscheinlich ist es reiner Zufall, dass die fünf Filme im elften Monat des Jahres im Wechsel aus Deutschland und Frankreich kommen. Nach dem Drama „Mittagsstunde“, das am 2. November um 17 und um 20 Uhr gezeigt wird, geht es mit der französischen Komödie „Weinprobe für Anfänger“ am 9. November weiter. Weinliebhaber Jacques trinkt selbst viel zu viel und betreibt einen kleinen Laden, der kurz vor dem Ruin steht. Als er Hortense kennenlernt, flirtet die Hebamme den grummeligen Weinliebhaber an. Am 16. November läuft der Bully-Herbig-Film „Tausend Zeilen“ im Albert-Einstein-Forum. Das Drama greift die Geschichte um den Spiegel-Journalisten Claas Relotius auf, bei dem der freie Journalist Juan Moreno Unstimmigkeiten in den Beschreibungen feststellte und selbst zu recherchieren begann. Die Figuren in dem Film, ähneln Relotius (Lars Bogenius) und Moreno (Juan Romero), die im Film beide für Europas größtes journalistisches Magazin „Die Chronik“ schreiben. Elyas M’Barek schlüpft in die Rolle des Juan Romero, Jonas Nay spielt Lars Bogenius.