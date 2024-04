Saisonstart mit „In Between“ Der Tuppenhof erwacht aus dem Winterschlaf

Vorst · Die Winterpause ist vorbei, die ersten Veranstaltungen hat der Tuppenhof bereits hinter sich gebracht, am 1. Mai startet der Förderverein nun offiziell in die neue Saison. In diesem Jahr wird es wieder eine große Ausstellung geben. Neu sind auch das Ticketsystem und eine Kuh.

30.04.2024 , 04:50 Uhr

Frank Ahlert, Klaus Stevens und Norbert Kallen (v.l.n.r.) präsentieren das neue, abwechslungsreiche Jahresprogramm vom Tuppenhof – und die neue Kuh. Foto: Wolfgang Walter