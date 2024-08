Fitness-Parcours im Vorster Wald Der Trimm-Dich-Pfad im Selbsttest

Gleich hinter dem Eingang befindet sich neben der gelben Waldhütte das erste Sportgerät, bei dem man auch gleich anstehen muss. Ein Trupp aus drei rüstigen Rentnerinnen trifft sich hier einmal wöchentlich, um sich fit zu halten. Wie die drei berichten, sind sie sehr dankbar dafür, dass der Trimm-Dich-Pfad wieder eröffnet wurde. Einmal in der Woche würde sich das Trio im Vorster Wald für eine große Runde Sport treffen und das Angebot gerne annehmen. Man sei an der frischen Luft, in geselliger Runde und könnte etwas Gutes für die Gesundheit tun, berichten sie glücklich.