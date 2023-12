Stadt Kaarst kauft neue Geräte Der Sportunterricht wird digitaler

Die Sportstation ist wie ein Computerspiel aufgebaut und löst bei Kindern (und auch Erwachsenen) einen natürlichen Ehrgeiz aus. Speziell entwickelte Spielideen bringen selbst Sportmuffel dazu, sich mehrfach aus Eigenmotivation zu bewegen. Ingo Frieske ist Geschäftsführer beim Kooperationspartner PSB GmbH (Partner.Sport.Bildung). Er sieht insbesondere im spielerischen Wettkampfcharakter einen Mehrwert für Schule und Sport: „Wer das Gerät nutzt, will automatisch seine eigenen Bestzeiten verbessern und wie in der digitalen Welt ein Level weiterkommen. Das setzt einen großen eigenen Antrieb frei, von dem Unterricht und Training profitieren.“ Michael Wilms, Leiter des Bereichs Schule und Sport, erläutert die Nutzung durch Schule und Verein: „Die sportliche Ausbildung endet ja nicht mit dem Ende der Sportstunde, sondern wird idealerweise am Nachmittag auf unseren Sportanlagen fortgesetzt. Von daher macht es Sinn, diese Geräte nach entsprechender Einweisung auch dem Vereinssport auszuleihen.“