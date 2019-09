Vor Oktoberfest in Kaarst : Wieder Plakate in Büttgen zerschnitten

Kaarst Schon wieder sind die Plakate für das Büttgener Oktoberfest zerschnitten worden. „Der treibt sich hier schon seit ein paar Jahren herum und schlitzt immer wieder Plakate auf“, sagt Stefan Reinelt vom Initiativkreis.

Vor zwei Tagen war noch alles in Ordnung. Chiara Pigerl fuhr an den Werbeplakaten für das Büttgener Oktoberfest vorbei, auf dem sie gemeinsam mit ihrer Tischtennis-Kollegin Jana Vollmert posiert. Doch in der Nacht zu Donnerstag passierte es: Ein Unbekannter schnitt die Köpfe der beiden Models sowie das Datum, an dem das Oktoberfest steigt, fein säuberlich aus den Plakaten aus. „Das ist eine Unverschämtheit. Ich frage mich, wer sowas macht, unabhängig davon, ob ich auf dem Plakat drauf bin oder jemand anderes“, sagte Chiara Pigerl am Donnerstag: Das ist ein dummer Scherz, der nicht lustig ist.“ Der „Plakat-Ripper“ ist also wieder da. Stefan Reinelt vom Initiativkreis Oktoberfest erinnert sich: „Der treibt sich hier schon seit ein paar Jahren herum und schlitzt immer wieder Plakate auf“, sagt er.