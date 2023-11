Premiere von Daniela Frimmersdorf in Kaarst Der neue Hoppeditz ist ein bisschen aufgeregt

Ein bisschen aufgeregt sei sie schon, erzählt Daniela Frimmersdorf. Denn die 49-jährige schlüpft am Samstag zum ersten Mal in die Rolle des Hoppeditz beim traditionellen Hoppeditz-Erwachen in der Rathausgalerie. Dabei müsste sich die versierte und erfahrene Laienschauspielerin keine Gedanken machen. Seit langer Zeit spielt sie erfolgreich im Theaterverein Kaarst mit und auch im Karneval ist sie keine Unbekannte: Gemeinsam mit dem amtierenden Karnevalsprinzen Raphael I. Leßmann (18) bildet sie das Duo „Puffbrause und Kräutertee“ (PuK). Der Name bezieht sich auf die bevorzugten Getränke: Daniela Frimmersdorf trinkt gerne Aperol Spritz und Raphael Leßmann Jägermeister.