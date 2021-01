Über 6000 Einträge für Kaarst : „Mängelmelder ist eine Erfolgsgeschichte“

Ein Archiv-Foto von der Vom-Stein-Straße in Büttgen aus dem Jahr 2017. Zu diesem Zeitpunkt hat die Beleuchtung dort nicht funktioniert. Foto: Kirschstein, Frank

Kaarst Von September 2012 bis Dezember 2020 sind mehr als 6000 Beschwerden bei der Stadt angekommen. Die Verwaltung zieht eine positive Bilanz.

Mehr als acht Jahre ist es her, dass die Stadt Kaarst den Mängelmelder auf ihre Homepage gesetzt hat. Dort können Bürger Probleme melden, die ihnen im gesamten Stadtgebiet auffallen und gleichzeitig mit Bildern versehen. Seit Beginn des Mängelmelders bis Ende 2020 sind insgesamt 6103 Beschwerden von Bürgern eingegangen. Das geht aus einer detailliert geführten Tabelle der Verwaltung hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Die Meldungen sind in der Tabelle in verschiedene Kategorien unterteilt: Ampel, Beleuchtung, Beschilderung, Hindernisse/Gefahren, Müll, Schäden/Vandalismus, Straßenschäden und Sonstiges. Unter die letzte Kategorie fallen Beschwerden wie nicht abgehängte Wahlplakate oder Meldungen von Bürgern, die der Stadt Vorschriften machen wollen in bestimmten Bereichen. Diese Sparte führt die Rangliste mit 1825 Beschwerden an.

Dahinter wird es konkret. In den rund acht Jahren gab es insgesamt 1425 digitale Beschwerden über die Beleuchtung im Stadtgebiet, zuletzt fielen im Bereich der Moerser Straße wieder Laternen aus. Wenn eine solche Meldung bei der Verwaltung eintrifft, wird sie an die zuständige Stelle in der Verwaltung weitergeleitet, die Zentrale erhält dann Rückmeldung, dass die Beschwerde an der richtigen Stelle angekommen ist und bearbeitet wird. Gerade in den Wintermonaten sind die Beschwerden über die Beleuchtungssituation höher, im Oktober 2020 waren es beispielsweise 38 Meldungen. Dieser Monat war generell derjenige mit den meisten Beschwerden bis zum jetzigen Zeitpunkt: insgesamt 139 Meldungen gingen beim Mängelmelder der Stadt ein. Zum Vergleich: Im September 2012 waren es lediglich elf. Auf Rang drei der meisten Nennungen liegen Hindernisse/Gefahren (894) gefolgt von dem leidigen Thema Müll (791), Straßenschäden (483), Beschilderung (347), Straßenschäden/Vandalismus (204) und Ampel (134).