Zweite Auflage „Kultursommer Kaarst“ kehrt im September zurück

Die Resonanz im vergangenen Jahr sei gut gewesen, obwohl es ziemlich heiß war an dem Juni-Wochenende. Und: „Viele wussten nichts von dem Event, haben es zu spät gelesen“, so Werle. Dennoch seien in der Spitze am Samstagabend rund 500 Besucher da gewesen, am Sonntag rund 300. Klassische Musik wird es in diesem Jahr im Zuge des Kultursommers nicht geben – allerdings findet in Kooperation mit der Jungen Sinfonie Kaarst und der Stadt abends jeweils eine Parallel-Veranstaltung statt.