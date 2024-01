ARD bringt Podcast heraus Der Krimi um die Himmelsscheibe von Nebra zum Hören

Es war das wohl größte Kunstverbrechen, das es in Kaarst bislang gegeben hat: Im Jahr 1999 wurde die „Himmelsscheibe von Nebra“ von den beiden Sondengängern Henry Westphal und Mario Renner mittels eines Metalldetektors auf dem Mittelberg in Sachsen-Anhalt gefunden. Später stellte sich heraus, dass der Fund 3600 Jahre alt und die älteste Sternenabbildung der Welt ist. Die beiden Finder wollen die teilweise demolierte Scheibe so schnell wie möglich verkaufen und boten sie gemeinsam mit zwei Bronzeschwertern, zwei Beilen, einem Meißel und Bruchstücken spiralförmiger Armreifen als sogenannten Hortfund einem bekannten Hehler aus Köln an. Der zahlte 31.000 D-Mark für die Scheibe und die Schwerter. Bis 2001 wechselte die Scheibe noch mehrfach den Besitzer, bis sie schließlich von Hildegard Burri-Bayer und Reinhold Stieber gekauft wurde – für 230.000 D-Mark.