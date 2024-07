Quartiersspaziergang in Kaarst Der Klima-Pionier im Blumenviertel

Basis seiner Energiesparmaßnahme ist aber eine ordentliche Isolierung. Eigenhändig hat er 2013 mit einem Vorschlaghammer die Klinkerfassade abgeschlagen, mit 14 Zentimetern Styropor isoliert und anschließend verputzt. Die Isolierung reiche 50 Zentimeter tief in den Boden, damit sich kein Schimmel bilde. Bereits 2002 wurden die Fenster erneuert. Allein an Material gingen die Kosten in den fünfstelligen Bereich: rund 12.000 Euro für die Isolation und 17.000 Euro für neue Fenster. Als Letztes kam ein Akku hinzu, ein Lithium-Eisensulfat-Speicher. All das über 20 Jahre verteilt und bezahlt. Eine öffentliche Förderung hat der Energiespar-Pionier dabei nie in Anspruch genommen.