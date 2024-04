Kaarster Kirchenvorstand plant Martinus-Stele Der Glockensockel vor Alt St. Martin ist weg

Der in die Jahre gekommene Vorplatz vor der Kirche Alt St. Martinus in Kaarst hat ein neues Gesicht erhalten. Die Planungen für die Umgestaltung sind schon älter, nun wurde die Maßnahme umgesetzt. Das Auffälligste dabei: Der Glockensockel wurde zurückgebaut. Das war auch bei der Ankündigung zur Neugestaltung des Vorplatzes so angekündigt worden. Anstatt des Glockensockels soll an gleicher Stelle eine zweite Martinus-Stele errichtet werden. Diese soll optisch ähnlich aussehen wie die restlichen Stelen im Stadtgebiet und sich so in das Konzept nahtlos einreihen.