Kaarsterin auf Kreuzfahrt : Der Corona-Schock kam in Palma

Katharina Molzberger mit Helm und Blaumann: Auf diesem „DryDock“ wurde das Kreuzfahrtschiff umgebaut. Molzberger ist froh, gerade noch rechtzeitig nach Hause geflogen zu sein. Foto: Molzberger

Kaarst NGZ-Mitarbeiterin Katharina Molzberger hat den Anfang der Corona-Krise nur am Rande mitbekommen. Sie war als Crewmitglied auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Auf Palma de Mallorca erlebte sie die wahren Ausmaße der Krise.

Von Katharina Molzberger

Während im Januar die ersten Deutschen Bürger aus China ausgeflogen wurden, ging es für mich und meine Kollegen auf einem Kreuzfahrtschiff der Flotte „MeinSchiff“ ganz normal weiter. Wir verfolgten die Nachrichten und bekamen mit, wie sich das Virus verbreitet, waren aber noch in unserer eigenen Blase – weit weg von den Geschehnissen und isoliert von allem, was auf dem Festland passiert. Zwar mussten die Gäste beim Betreten des Schiffs Gesundheitsformulare ausfüllen und die Crew sollte regelmäßig die Hände desinfizieren, dennoch galt: es wird weitergemacht wie bisher. Durch die Berichterstattung in den Medien schlich sich bei mir persönlich ein ungutes Gefühl ein, aber wie oft haben die Medien schon übertrieben und nach der ersten Sensationswelle wurde alles vergessen? Das war meine Einstellung zu Beginn der Krise.

Ab Anfang März ging dann alles sehr schnell. Wir hörten schon von anderen Schiffen der Flotte, dass die Crew kurzfristig nach Hause geschickt wurde und die Gäste ebenfalls das Schiff verlassen mussten.

Info Letzte Chance auf Rückflug genutzt Route geändert Die Reise vom 14. bis 23. Februar wurde geändert, da Gibraltar den Hafen schloss. Vom 5. bis zum 15. März fuhr das Schiff letztmals mit Passagieren an Bord. Ausgangssperre Am 15. März hat Spanien die Ausgangssperre verhangen. Es war die letzte Möglichkeit, nach Hause zu fliegen.

Die Reise vom 5 bis 15. März sollte für uns vorerst die letzte mit Gästen sein. Die Maßnahmen wurden währenddessen so verschärft, dass wir nach Malága keinen Hafen mehr anlaufen durften. Spanien hat dicht gemacht. Am 11. März lagen wir nachmittags noch am Strand, am darauf folgenden Abend bekamen wir die Nachricht, das Schiff könne den nächsten geplanten Hafen nicht anlaufen. Zu diesem Zeitpunkt haben uns gerade auf eine Show vorbereitet. Während der Vorstellung haben wir noch einmal alles für unser Publikum gegeben – das Virus immer im Hinterkopf.

Von diesem Moment an waren Unsicherheit und Unwissenheit ständige Begleiter. Es wurde gesagt, wir sollten uns darauf einstellen, nach Hause zu gehen, die Frage sei nur wann. Details wurden nicht verraten – weil niemand irgendetwas wusste. Wir waren drei Tage am Stück auf See – ohne ein Ziel vor Augen gehabt zu haben. Am 14. März haben wir vor Anker gelegen, da wir vorerst nicht in Palma de Mallorca einlaufen durften. Für uns galt es trotzdem, den Gästen – soweit möglich- normale Tage zu bieten, mit allem, was sie gebucht hatten: Showprogramm, Service und vieles mehr.