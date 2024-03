Neuwahlen im Tuppenhof Der ADFC hat einen neuen Vorsitzenden

Am 17. März geht es unter der Leitung von Astrid Werle zum Haus der Seidenkultur in Krefeld. Die große Düssel-Außenrunde, der Besuch bei einem Imker in Anrath, ein Besuch der Brauerei Albrecht in Niederkassel und ein Besuch der Klingenstadt Solingen stehen auf dem Programm. Die Solingen-Tour ist mit 95 Kilometern überdurchschnittlich weit. Andere Touren sind nur etwas für Menschen mit guter Kondition. Das gilt unter anderem für die Rennradtour nach Zons und in besonderem Maße für das Angebot „Bergexpress“, wo es sportlich flott auf die Vollrather Höhe geht. Die letzte Tour in diesem Jahr führt zum Weihnachtsmarkt in Krefeld-Linn.