Neue Skulptur in Kaarst : Den „Kabarettisten“ gibt’s jetzt auch als Stele

Kaarst Die Skulptur des Künstlers Christoph Pöggeler wurde im Eingangsbereich des Albert-Einstein-Forums enthüllt. Der „Kabarettist“ ist auch das Thema des Kabarettpreises „Kaarster Stern“.

Kulturschaffende und -interessierte genossen bei strahlendem Sonnenschein einen Nachmittag, wie es ihn so schon lange nicht mehr gegeben hatte. Mit dabei: Helmut Blochwitz – er hatte gemeinsam mit der verstorbenen Kaarster Künstlerin Martel Wiegand vor 26 Jahren die Idee zu dem Stelenprojekt gehabt, das seinen Anfang im Stadtmittesee genommen hatte. „Der Kabarettist“ war jetzt die 40. Stele. „Kunst ist ein Anker in bewegten Zeiten“, sagte Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus. Applaus gab es für Kulturmanager Dieter Güsgen. Er hatte vor anderthalb Jahren zu seinem 60. Geburtstag dazu aufgerufen, ihm nichts zu schenken, sondern das Stelenprojekt zu unterstützen. Dieser Bitte war unter anderem auch der Förderverein des Kaarster Kabarett- und Kleinkunstprogramms gefolgt. Dieter Güsgen erklärte seine Motivation so: „Ich habe mehr als 40 tolle Berufsjahre in Kaarst hinter mir. Ich gehe voll in meinem Job auf, identifiziere mich mit meiner Stadt und meinen Aufgaben. Kultur ist aus meiner Sicht systemrelevant.“