„Kaarst ist bunt“ Demo gegen Rechtsextremismus geplant

Am Sonntag seien viele Kaarster bei der Demonstration in Neuss gewesen, am Samstag zudem in Düsseldorf. Warum gibt es am Samstag noch eine Demonstration in Kaarst? „Es soll in jeder Stadt gezeigt werden, dass wir den Rechtsextremen nicht weichen. Jede Stadt tritt für Demokratie ein“, so Kindsmüller. Er nimmt eine Enthemmung der Sprache wahr, immer mehr Menschen werden „verächtlich“ gemacht. „So fing es vor 1933 auch an. Das macht mir große Sorgen um den Fortbestand der Demokratie. Dagegen müssen wir uns öffentlich lautstark zu Wort melden“, so Kindsmüller weiter.