Vortrag in Kaarst : Demenzkranke sterben oft an Lungenentzündung

Kaarst Warnsignale beginnender Demenz sind sozialer Rückzug, Antriebsverlust und die Weigerung, etwas Neues zu lernen.

Dem boten in „Johnens Tenne“ in der Gaststätte „Haus Broicherdorf“ die vielen Interessierten, die einer Einladung der Seniorenunion zum Thema Demenz unter dem Titel „Nur vergesslich oder schon erkrankt“ gefolgt waren, durch ihre Gegenwart schon erfolgreich die Stirn.

Karin Kalina , Referentin der Alzheimer Gesellschaft in Neuss, informierte in einem kurzweilig gestalteten Vortrag über die Erkrankung. Aktuell leiden rund 1,7 Millionen Deutsche an Demenz – 2050 werden es laut Prognose drei Millionen sein. Denn das höchste Risiko, an Demenz zu erkranken, ist das Alter – und da die Menschen immer älter werden, verwundert dieser Zusammenhang nicht. Demenz wird als „abnehmender Geist“ definiert. Im Alltag macht sie sich oft durch den Verlust von Routineaufgaben, des Kurz- und Langzeitgedächtnisses und ein generelles Abkapseln bemerkbar.