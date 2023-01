Aktion in Kaarst Dritte Auflage des Gutscheinbuchs kommt

Kaarst · Ende Januar, spätestens Anfang Februar haben rund 20.000 Haushalte in Kaarst das neue Gutscheinbuch im Briefkasten. Zum dritten Mal wird das „All-in-Kaarst“-Gutscheinbuch kostenlos an die Bürger verteilt. Was darin ist.

13.01.2023, 04:50 Uhr

Michael Schreinermacher hat das Gutscheinbuch initiiert. Foto: Schreinermacher