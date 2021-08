Die Neuen im Stadtrat : David Engelbrecht verkörpert die neue FDP

Serie Kaarst Der 24 Jahre alte Vorster Jungschützenkönig beendet in Kürze sein Architekturstudium. Vor acht Jahren trat er der FDP bei. Nach seinem Einzug in den Stadtrat wurde er gleich zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt.

In die FDP ist David Engelbrecht bereits vor acht Jahren eingetreten. Auslöser war damals die aus seiner Sicht miserable Bildungspolitik der rot-grünen Landesregierung. Eine andere Partei als die FDP kam für den Architekturstudenten nicht in Frage. „Ich weiß, es klingt wie ein Klischee, aber es überzeugt mich, dass die FDP im Menschen den Piloten seines eigenen Lebens sieht“, erklärt David Engelbrecht. Das Versprechen der Freiheit des Einzelnen, beschränkt nur von gewissen Rahmenbedingungen, das ist für ihn ein Alleinstellungsmerkmal liberaler Politik. „Alle anderen Parteien denken nur vom Kollektiv her“, beklagt der 24-Jährige, der noch in diesem Sommer sein Architekturstudium in Aachen beenden wird. Der wiederkehrende Appell seiner Eltern, das Studium durch das kommunalpolitische Engagement nicht zu vernachlässigen, war also nicht vergebens. Im Rahmen eines Schülerpraktikums in Düsseldorf war er zu der Erkenntnis gelangt, dass er Architekt werden möchte. Diese Meinung hat sich im Laufe des Studiums noch verfestigt.