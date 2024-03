Diskussionen im Kaarster Sozialausschuss Viele Fragen zur Bezahlkarte bleiben offen

Kaarst · Die FDP hat mit einem Antrag das Thema Bezahlkarte für Flüchtlinge in die politischen Diskussionen in Kaarst eingebracht. Auch die CDU und die Grünen legten im Sozialausschuss Fragen an die Verwaltung vor.

15.03.2024 , 04:50 Uhr

Der Kaarster Sozialausschuss hat sich mit der Bezahlkarte für geflüchtete Menschen beschäftigt. Ergebnisse gibt es aber noch nicht. Foto: dpa/Bodo Schackow

Von Rudolf Barnholt