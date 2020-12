Top Ten der Suchbegriffe : Kaarster googelten 2020 am häufigsten „Coronavirus“

Kaarst Das Jahr 2020 geht als das Jahr der Corona-Pandemie in die Geschichte ein. Seit dem Frühjahr gibt es kaum eine Nachrichtensendung ohne Neuigkeiten über das Virus. Das spiegelt sich auch in der Google-Suche der Kaarster Bürger wider.

Auch Platz drei hat mit der Pandemie zu tun. Hier wollten die Bürger die neuesten Informationen zum Thema „Coronavirus Kaarst“ wissen, also alles rund um die Verbreitung und die aktuellen Zahlen in ihrer Heimatstadt. Zwischen die beiden Corona-Themen wurde das zweite Großereignis des Jahres gesucht: „US Wahl 2020“ – gefolgt von „Trump“ auf Platz vier der zehn häufigsten Suchbegriffe.

Die Präsidentschaftswahlen waren zwar erst im November, aber schon in den Monaten vorher wurde viel über den abgewählten Präsidenten Donald Trump und den neuen mächtigsten Mann der Welt, Joe Biden , geschrieben. Auch nach der Wahl gab Trump keine Ruhe und wollte den Sieg seines Herausforderers nicht anerkennen, sprach von Wahlbetrug. Dieser Begriff taucht aber nicht in den Top Ten auf.

Was nicht in den Top Ten der gesuchten Google-Begriffe auftaucht, ist die Kommunalwahl. Dabei gab es in diesem Jahr eine große Überraschung, erstmals stellt die CDU nicht den Bürgermeister. Auch Begriffe wie „Starkregen“ oder „Brand“ fehlen in der Auflistung – zumindest auf den vorderen Rängen. Top-Suchbegriff im Jahr 2019 war übrigens „Action Kaarst“. Im April 2019 hatte eine Filiale der niederländischen Kette an der Neusser Straße eröffnet.