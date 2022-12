Stadt Kaarst gibt Tipps für den „Blackout“ Im Falle eines Stromausfalls - so verhält man sich richtig

Es ist ein Flyer, den sich jeder Kaarster Bürger an den Kühlschrank haften sollte. Diesen Appell hatte Feuerwehr-Chef Andreas Kalla in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses abgesetzt. Auf jenem Flugblatt erteilt die Stadt Ratschläge, wie sich Bürger im Falle eines Stromausfalls oder einer grundsätzlichen Energiemangellage verhalten sollten. Besonders wichtig dürfte dabei die Übersicht über die verschiedenen Anlaufpunkte im Stadtgebiet sein. Worauf die Verantwortlichen explizit hinweisen: Es herrscht trotz der Veröffentlichung der Tipps kein Grund zur Panik. In der Debatte um die Stromversorgung in Deutschland sei es wichtig hervorzuheben, dass ein langandauernder Gasversorgungsmangel oder großflächiger Kostenpflichtiger Inhalt Stromausfall äußerst unwahrscheinlich ist. Das Energieversorgungssystem verfüge über zahlreiche Sicherungsmechanismen, die selbst bei größeren Störungsereignissen einen Zusammenbruch des Netzes verhindern sollen. Die Tipps im Überblick.



Notrufmeldestellen Die Stadt Kaarst plant für Notfall- und Ausnahmesituationen im Zuge einer möglichen Energiemangellage in allen Stadtteilen stationäre und mobile Anlaufpunkte. Dort können im Notfall verlässlich Notrufe abgesetzt und Erste Hilfe geleistet werden. Diese Notrufmeldestellen werden gemeinsam mit der Feuerwehr eingerichtet und sind fußläufig erreichbar. Bei Bedarf werden die einzelnen Anlaufstellen mit Notstrom versorgt. Zur Ausstattung gehören Erste-Hilfe-Kästen, Defibrillatoren und auch Sitzmöglichkeiten. Die Notrufmeldestellen finden Bürger unter anderem in den Rathäusern und Feuerwachen Kaarst und Büttgen, aber auch auf dem Baubetriebshof in Vorst, der Realschule oder an der Kita Bussardstraße, um nur einige zu nennen. Die Stadt rät Bürgern, sich die Notrufmeldestelle in ihrer Umgebung gut einzuprägen und in der unmittelbaren Nachbarschaft ein Netzwerk zur Selbsthilfe zu schaffen. „Treffen Sie Vorkehrungen, um Ihre pflegebedürftigen Angehörigen notfalls für einige Zeit selbst pflegen zu können“, heißt es.