Kaarst Total und Rosenmontagszug : Das sind die Highlights 2020 in Kaarst

Kaarst Das Jahr 2020 hat in der Stadt wieder viele Highlights zu bieten. Was dürfen die Kaarster nicht verpassen?

Das vergangene Jahr ist wie im Flug vergangen. Die Erinnerungen an die vielen Feste und Feiern in der Stadt Kaarst sind noch nicht ganz verglüht, da stehen schon die nächsten Highlights auf dem Programm. Was dürfen die Kaarster im Jahr 2020 auf gar keinen Fall in ihrer Stadt verpassen? Ein Überblick.