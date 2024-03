Aufnahmesituation im Überblick Das ist die beliebteste Kaarster Grundschule

Im vergangenen Jahr Kostenpflichtiger Inhalt war die Grundschule Stakerseite die Schule mit den meisten Anmeldungen, in diesem Jahr ist es die Katholische Grundschule Alte Heerstraße. Dort haben sich – Stand 19. Februar – 109 Kinder angemeldet. Der Sprung auf Platz eins der Beliebtheitsskala ist logisch: Im Wechsel mit der Stakerseite wird je eine vierte Eingangsklasse gebildet. So schlägt es die Verwaltung in diesem Jahr wieder für die Katholische Grundschule Kaarst (KGS) vor. Dabei könnten vier Ablehnungen ausgesprochen werden, die Zahl ist im Vergleich zur letzten Sitzung des Schulausschusses um fünf gesunken. Drei Schüler haben sich zwischenzeitlich an der Grundschule Budica in Büttgen angemeldet, jeweils ein Kind an der Stakerseite und an der Grundschule Vorst. Die 104 aufgenommenen Schüler liegen im Rahmen der Vierzügigkeit.