Einstündige Doku gedreht „Kirmesmarkus“ voll des Lobes nach Kaarst-Premiere

Von einem befreundeten Schausteller sei er auf die besondere Atmosphäre auf der Kaarster Kirmes aufmerksam gemacht worden. Da zögerte der Rummelplatz-König nicht lange und plante seine Tour. Das Resultat ist eine mehr als einstündige Reportage, die auf dem Video-Portal Youtube zu sehen ist und schon Tausende Male angeklickt wurde. „Dass ein solch vergleichsweise kleiner Ort wie Kaarst so eine Kirmes auf die Beine stellt, ist schon ungewöhnlich“, lobt der Experte und fügt hinzu: „Ich war total überrascht, dort fantastische Geschäfte zu finden, die man sonst zum Beispiel nur auf der Rheinkirmes oder auf der Cranger Kirmes sieht“, sagt Spooren. Auch die Begeisterung der Kaarster für ihr geliebtes Schützenfest habe ihn angesteckt. Entsprechend wird das Lieblingsbrauchtum der Kaarster auch in der Reportage ausgiebig berücksichtigt. So kommt unter anderem der Jägerzug „Heideröschen“ zu Wort, der den Zuschauer in die Welt der Schützen einführt. Einen besonderen Blick gewähren zudem die Verantwortlichen des Fahrgeschäftes Excalibur der Familie Bruch – eine XXL-Schaukel mit einer Maximal-Höhe von 45 Meter.