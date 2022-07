Missbrauchsvorwürfe gegen Pfarrer in Kaarst : Kreiskatholikenrat - Aufruf nur ein erster Schritt

Kaarst Thomas Kaumanns, stellvertretender Vorsitzender des Kreiskatholikenrates, hofft, dass die Aufklärungsbemühungen zum Erfolg führen. „Wichtig ist, dass Betroffene Gehör finden und entschädigt werden“, sagt er.

Im Zuge von immer wieder aufkommenden Missbrauchsvorwürfen und bekannt gewordenen Fällen in der katholischen Kirche hat sich der Katholikenrat im Rhein-Kreis Neuss in der Vergangenheit stets zu Wort gemeldet und Verbesserungen gefordert.

In Bezug auf die Veröffentlichung des Gutachtens über den Umgang mit sexueller Gewalt im Erzbistum Köln machte der Vorstand damals zum Beispiel deutlich, dass es mit den bereits gezogenen und möglicherweise noch folgenden personellen Konsequenzen nicht getan sei. Im Februar 2021, nach Wochen der öffentlichen Diskussion um Missbrauchsfälle im Bistum Köln und dem Umgang damit, hatte sich der Katholikenrat zudem in einem Brief an Kardinal Woelki gewandt und eine Anpassung der Strukturen gefordert, um systemische Fehler bei der Aufklärung für die Zukunft auszuschließen.