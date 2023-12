Innenstadtentwicklung in Kaarst Das sagen die Grünen zum Positionspapier der CDU

Kostenpflichtiger Inhalt Im Interview mit unserer Redaktion kündigten Dominik Broda, Fraktionsvorsitzender der Grünen, und Vorstandssprecherin Nina Lennhof an, im Januar ein eigenes Papier zu veröffentlichen. „Grundsätzlich ist es gut, dass Bewegung in die Sache kommt. Wir werden im Januar ebenfalls einen Vorschlag zur Stadtmitte veröffentlichen“, so Broda, der den Siegerentwurf des Ideenwettbewerbs „sehr überzeugend“ fand. Seitdem seien aber zwei Jahre vergangen, in denen die finanzielen Möglichkeiten im Vergleich zum Prozessbeginn abgenommen haben. „Es sind Anpassungen an dem ursprünglichen Konzept erforderlich“, so Broda. Zudem will er mit seiner Fraktion erreichen, dass es „unattraktiver werden muss, mit dem Auto in der Innenstadt unterwegs zu sein“.