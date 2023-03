Museum in Vorst Tuppenhof verspricht für 2023 „ein Riesenprogramm für Kinder“

„Unser Museum ist eigentlich voll. Wir können nicht einfach ein Zimmerchen anbauen“, sagte Kluth. Er versprach, das Angebot im Vorstand zu besprechen. Marianne Michael (Die Grünen) gestand: „Ich gehe da sehr gerne hin – der Tuppenhof ist ein Schatz in Kaarst.“ Was sie in Aussicht stellte: „Irgendwann werde ich auch Mitglied im Museumsförderverein werden.“ Auch Göran Wessendorf (SPD) hatte nur lobende Worte übrig. „Ich habe den Tuppenhof im vergangenen Jahr öfter besucht – es herrscht dort eine schöne Atmosphäre. Ich kenne keinen Ort in Kaarst, wo man sich so heimisch fühlen kann.“